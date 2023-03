Fedez, Leone e Vittoria vestiti eleganti: "Giuro che sono figli miei"

Fedez è tornato sui social in grande stile. Dopo la pausa post Sanremo 2023, il rapper ha ripreso a condividere contenuti più o meno divertenti, comprese le foto che riguardano i piccoli Leone e Vittoria.

Fedez: la battuta su Leone e Vittoria vestiti eleganti

Qualche giorno fa, Fedez e Chiara Ferragni hanno festeggiato il compleanno di Leone e Vittoria. In questa occasione, i due bambini sono apparsi vestiti eleganti e il rapper non ha resistito, sganciando una battuta che ha fatto sorridere i seguaci.

Fedez assicura: Leone e Vittoria sono figli suoi

“Giuro che sono figli miei!“, ha scritto Fedez a didascalia di una foto che immortala Leone e Vittoria vestiti eleganti. Il primogenito dei Ferragnez ha indossato un completo giacca e pantaloni a righe azzurre di Ralph Lauren, indossato con una camicia bianca e una cravatta con orsetti stampati. A completare il tutto un paio di Converse bianche. Baby V, invece, ha sfoggiato un abito blu, sempre di Ralph Lauren, con una fila di bottoni centrali e bretelline. Anche lei, come il fratellino, ha abbinato a una camicia bianca con maniche a sbuffo.

I complimenti di Donatella Versace

Anche se Leone e Vittoria non hanno sfoggiato capi firmati da lei, Donatella Versace non ha potuto fare altro che esprimere grandi apprezzamenti per i bambini. “Non è possibile, sono perfetti“, ha ammesso la stiliste.