Fedez: lo scatto della scarpiera con le sneakers da oltre 20 mila euro

Fedez ha postato sui social uno scatto della sua fornitissima scarpiera, che contiene alcune sneakers dal prezzo a dir poco esorbitante

Fedez sta vivendo senza dubbio un periodo d’oro della sua vita. Dopo aver conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo 2021 in compagnia di Francesca Michielin, è diventato infatti papà della sua secondogenita Vittoria, nata dall’arcinota relazione con la fashion blogger Chiara Ferragni.

Mentre il rapper si sta dedicato alla preparazione di nuove sorprese per i suoi fan, ecco che in queste ore Federico Lucia è tornato al centro dell’attenzione mediatica per via di uno scatto pubblicato sui social.

Su Instagram l’ex giudice di X Factor ha infatti mostrato la sua ricchissima scarpiera del super attico di Milano, dove vive con la sua famiglia.

Alla vista delle sue sneakers, i follower hanno subito notato alcuni dettagli riguardanti alcune rare e introvabili calzature, che pare constino anche più di 20 mila euro. Tali scarpe rappresentano il sogno di ogni collezionista, come ad esempio le Nike SB Dunk High Iron Maiden, ormai fuori catalogo.

Nella scarpiera del cantante lombardo fanno peraltro capolino diversi modelli di sneakers – tra cui Vans, Nike e Adidas – che sono vere e proprie opere d’arte. Per questo sono da lui conservate addirittura in alcune teche di vetro!