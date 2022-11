Fedez, lo scherzo su Maurizio Costanzo: "Rip? Oddio è morto"

Fedez è stato vittima di uno scherzo da parte di un fan.

Nel corso di una diretta, un seguace gli ha fatto credere che Maurizio Costanzo fosse morto e il rapper è andato in tilt.

Durante una diretta con i fan, Fedez è caduto nelle grinfie di un seguace, che gli ha giocato un brutto scherzo su Maurizio Costanzo. L’utente in questione, scrivendo il nome del marito di Maria De Filippi, ha aggiunto la parola “Rip“. Questo termine, generalmente, si utilizza quando una persona muore.

Fedez si è subito reso conto del commento ed è andato in tilt.

Fedez ha immediamente esclamato:

“Come Maurizio Costanzo RIP? Ma che dite? Siete seri ragazzi? Oddio ma quindi è… è venuto a mancare Maurizio Costanzo? Ragazzi è? No dai, ma ragazzi è venuto a mancare? No, spe, ma quindi è vivo? Oh mio Dio. Che spavento raga… Qualcuno ha scritto Maurizio Costanzo RIP. “.