Fedez, lo sfogo contro Mario Giordano: "Fa inchieste per capire se sono omosessuale"

"Io vorrei sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. 'Fuori dal coro' fa inchieste per capire se sono omosessuale, voi avviate questa inchiesta per me. Ve lo chiedo per favore. Avete capito le priorità del giornalismo? Fate schifo". Fedez senza pietà sul conduttore di Rete4 e la sua trasmissione.