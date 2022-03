Fedez malattia, da Chiara Ferragni a Emma Marrone: le reazioni dei VIP sui social

Dalla moglie Chiara Ferragni passando per la cantante Emma Marrone sono diversi i vip che hanno dedicato un pensiero all'artista sui social.

L’annuncio della malattia da parte di Fedez ha scosso centinaia e centinaia di persone tanto che sono moltissimi gli utenti che sui social hanno voluto dedicare all’artista un messaggio di sostegno. A questa “ondata” di supporto si sono uniti anche molti vip.

Tra questi la moglie Chiara Ferragni, ma anche la cantante Emma Marrone o ancora Manila Nazzaro e Mara Venier.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Fedez annuncia la malattia: i VIP che gli mandano un messaggio di sostegno sui social

Tra i primi a dedicare un pensiero a Fedez è stata proprio la moglie Chiara Ferragni che su Instagram ha scritto: “L’amore della mia vita Fedez ha bisogno di tanto supporto in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio. Starai presto bene e come sempre sarai circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e di tutte le persone che ti amano così tanto”.

Tra i commenti sotto al post si legge quello di Mara Venier che ha scritto: “Un abbraccio Chiara …e uno speciale con tutto il mio affetto a Fedez”.

Piogge di cuori invece sono arrivati da Levante, Matilde Gioli, Ana Mena o ancora Elisabetta Gregoraci, mentre il cantante Giuliano Sangiorgi ha scritto: “Forza!”

Un grande abbraccio a @Fedez !

Tanta forza e tanto coraggio!

Ti voglio bene ❤️ — Emma Marrone (@MarroneEmma) March 17, 2022

Forza @Fedez hai tutti intorno a te e una famiglia fantastica❤️ — Antonella Clerici (@antoclerici) March 17, 2022

Un abbraccio forte a Fedez, forza! @Fedez — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) March 17, 2022

Emma Marrone: “Un grande abbraccio!”

Anche su Twitter non sono mancati i messaggi per Fedez come quello di Emma Marrone: “Un grande abbraccio a Fedez. Tanta forza e tanto coraggio! Ti voglio bene”. “Forza Fedez!”, ha scritto invece Manila Nazzaro. All’appello hanno risposto anche Barbara d’Urso, Antonella Clerici e la redazione di X-Factor. Persino Matteo Salvini ha voluto infine scrivere con un post su Facebook un augurio a Fedez nonostante le moltissime discussioni che i due hanno avuto in passato: “In bocca al lupo e buona battaglia a Fedez. Possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo!”.