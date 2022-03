Fedez malattia, il videomessaggio di Carolyn Smith all’artista: “Non mollare mai”

Attraverso un videomessaggio Carolyn Smith ha voluto mostrare tutto il suo sostegno a Fedez. "Lo so cosa si sente", ha affermato.

In questi ultimi giorni sono state moltissime le persone a trasmettere un messaggio di solidarietà a Fedez. Tra queste, molte erano personalità della musica, della televisione e dello spettacolo e persino politici come il leader della Lega Matteo Salvini. Anche la ballerina Carolyn Smith si è unita a questo moto di vicinanza.

In un videomessaggio rivolto oltre che a Fedez anche a Vittorio Feltri, la professionista ha invitato a non mollare mai.

Carolyn Smith ha esordito dicendosi molto dispiaciuta per la condizioni di salute di entrambi: “Lo so cosa si sente quando arriva la notizia di una malattia , lo so cosa dovete affrontare in privato e pubblico. Sono dal 2015 che combatto, e combatto fino in fondo”.

Ha poi osservato: “Ma lo so che in Italia abbiamo l’eccellenza medico migliore nel mondo. Sicuramente qualcuno non è d’accordo con me, ma non me ne frega nulla, sicuramente non hanno vissuto al di fuori d’italia”.

Carolyn Smith: “Le mie parole forse contano poco”

La ballerina ha concluso la sua riflessione mandando un abbraccio virtuale ad entrambi: “Le mie parole forse contano poco perche non ho nessuno rapporto con Vittorio e Fedez, ma me lo sento da dire “ Non mollare mai, affrontare tutto con la positività e un sorriso anche quando deve mandare in quel paese tutto e tutti “. La positività aiuta i medici che aiutano noi.

Vi mando un abbraccio forte pieno di vita”.