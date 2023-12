Fedez mostra i dettagli della nuova casa, i fan: "Esagerati"

Attraverso i social, Fedez ha mostrato ai fan alcuni dettagli e retroscena della sua nuova casa a CityLife, e ha lasciato tutti a bocca aperta.

Fedez: i dettagli della nuova casa

A poco a poco, Fedez ha deciso di mostrare ai fan dei social i dettagli della nuova casa in cui lui e Chiara Ferragni si sono da poco trasferiti con i loro figli e, nelle ultime ore, ha mostrato che all’interno di essa sarebbe stata adibita una sala-palestra. Per il rapper infatti è a dir poco fondamentale allenarsi praticamente tutti i giorni, e per questo ha deciso di adibire uno spazio della sua nuova casa a questo scopo.

Sui social in tanti hanno avuto da ridire per lo sfoggio di lusso da lui fatto insieme alla moglie, e c’è chi li ha accusati di essere esagerati e di rappresentare un cattivo esempio. All’interno dell’abitazione è presente anche una sala cinema e inoltre, all’interno del palazzo, è stata costruita una piscina. Sui social in tanti sono in trepidante attesa di scoprire gli ulteriori dettagli relativi all’abitazione dei due vip, che hanno arredato il loro nuovo appartamento accessoriandolo con ogni tipo di comfort. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere.