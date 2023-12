Fedez, Natale a Milano: salta la vacanza in montagna

Fedez, Natale a Milano: dopo il caos Balocco salta la vacanza in montagna

Prima che scoppiasse il caso Balocco, Fedez aveva raccontato che il suo Natale sarebbe stato ricco di impegni. Dopo la brutta faccenda che ha coinvolto la moglie Chiara Ferragni, è saltata la vacanza in montagna e i Ferragnez sono rimasti a Milano.

Qualche giorno fa, nel corso di una diretta social, Fedez aveva dichiarato: “Natale a casa? Ragazzi, ma che domande mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa? Abbiamo escursione con le moffole, sci, sci della Vitto, un’altra escursione, cinquemila chalet già prenotati e altre quattro experiences. Tutto questo solo il primo giorno. Io rimarrei volentieri a casa“. Dopo il caso Balocco-Chiara Ferragni, i piani della famiglia più seguita dei social sono cambiati.

Fedez torna sui social: non c’è traccia di Chiara

La sera della Vigilia di Natale, Fedez è tornato attivo sui social. Prima ha mostrato la piccola Vittoria imbronciata per non poter ancora scartare i regali, poi si è concesso una passeggiata al parco con il cane Paloma. Della moglie Chiara, strano ma vero, non c’è traccia. La Ferragni, a quanto pare, continua a mantenere un low profile.

Il caso Balocco impone un low profile ai Ferragnez

Molto probabilmente, Fedez e Chiara hanno rinunciato a trascorrere il Natale in montagna per cercare di mantenere un profilo basso. Di certo, se avessero condiviso sui social cene stellate e vacanze da sogno la polemica sarebbe stata ancora più grande.