Fedez nella bufera per il tatuaggio dedicato alla figlia: la replica

Fedez ha mostrato via social il suo nuovo tatuaggio dedicato a sua figlia, Vittoria, ma ha finito per essere tempestato da una marea di critiche.

Fedez: il nuovo tatuaggio

Fedez ha condiviso sui social la foto del suo nuovo tatuaggio raffigurante sua figlia, Vittoria, e ha finito per essere travolto da un’ondata di polemiche. In molti infatti hanno dimostrato di non aver apprezzato il tatuaggio e il modo in cui è stata raffigurata sua figlia, e gli hanno scritto: “Fossi in te denuncerei il tatuatore”, e ancora: “Tua figlia è di gran lunga molto più graziosa! Non le ha reso giustizia”.

Fedez ha replicato alle critiche in circolazione affermando: “Amici, non siate cattivi. L’ho voluto io così, poi è la foto che è stramba, il tatuaggio è bello, è la Vitto”, e ancora: “E’ vero, non rispecchia la bellezza di Vittoria, ma rispecchia la sua anima”. A seguire il rapper ha divertito i fan mostrandosi in compagnia di sua figlia, che avrebbe trovato “molto bello” il suo tatuaggio. Il rapper ha un rapporto speciale con sua figlia Vittoria, che per molti mesi ha dimostrato di non voler dire la parola “papà”. La questione ha divertito il pubblico della rete e in tanti sono curiosi di conoscere ulteriori dettagli sulla “piccola” di casa Ferragnez.