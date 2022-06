Fedez, nuove foto dell'intervento per cancro: "Sono passati 3 mesi esatti"

A distanza di tre mesi esatti dall’intervento per rimuovere il cancro, Fedez è tornato a mostrare ai fan alcune foto di quei difficili giorni. Si tratta di nuovi scatti, che non aveva mai condiviso con i seguaci. Le immagini sono un pugno allo stomaco, ma le sue parole trasmettono una grinta che il rapper non sapeva neanche di avere.

Fedez: nuove foto dell’intervento per cancro

Fedez sta per tornare ad esibirsi in concerto con J-Ax, ma non può fare a meno di ricordare il calvario che ha vissuto negli ultimi mesi. Sono trascorsi tre mesi da quando entrava in sala operatoria per rimuovere un tumore endocrino del pancreas. Giorni e settimane delicate, che lui ha affrontato con la sua famiglia, sempre mano nella mano con la moglie Chiara Ferragni.

Via Instagram, Federico Lucia ha voluto mostrare ai fan nuove foto dell’intervento. A didascalia, ha scritto:

“3 mesi esatti dall’operazione e mancano solo 5 giorni al concerto. Non nego che un po’ mi sto ca*ando stto”.

Il rapper non credeva di poter tornare a dedicarsi alla sua adorata musica tanto presto e, giustamente, ha paura dell’imminente concerto.

Fedez ha vinto la sua battaglia

“C’è voluto tanto lavoro, riabilitazione, fisioterapia e forza di volontà per arrivare pronto a questo giorno. Comunque vada non posso che essere felice di questo viaggio“, ha scritto Fedez a didascalia di uno scatto che mostra la cicatrice dell’intervento perfettamente rimarginata.

Sono stati mesi difficili, ma lui è riuscito a vincere la sua battaglia e non può che essere fiero di sé.

Fedez pronto per il concerto con J-Ax

La cicatrice rimarrà sempre con lui, farà parte di sé e gli ricorderà che anche nel buio pesto può sempre uscire il sole. Adesso non gli resta che esibirsi con l’amico ritrovato J-Ax e far cantare i tantissimi seguaci che arriveranno a Piazza del Duomo a Milano.