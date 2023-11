Nel corso di Muschio Selvaggio, Fedez è tornato a lanciare nuove frecciatine all’ex amico e collega Luis Sal. Il rapper, prendendo spunto da ciò che stava accadendo in puntata, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe.

Fedez: nuove frecciatine a Luis Sal

Nell’ultimo episodio di Muschio Selvaggio, Fedez e Mr Marra hanno ospitato Stefano Bandecchi e Tomaso Montanari. Durante la puntata, il rapper ne ha approfittato per lanciare nuove frecciatine all’ex amico e socio Luis Sal. Il primo argomento che ha provocato la reazione del marito di Chiara Ferragni è stato inerente i soldi.

Argomento soldi: Fedez tira in ballo Luis Sal

“Far pensare che questo programma si fa senza soldi“, ha esclamato uno degli ospiti. Fedez, grazie all’assist, ha lanciato la prima nuova frecciatina a Luis Sal:

“Sì, questo programma si fa assolutamente senza soldi. A volte li guadagna anche chi non lo fa”.

Ovviamente, Federico si riferisce ai denari che Luis avrebbe incassato durante e dopo Muschio Selvaggio.

Fedez ringrazia Mr Marra, ma la frecciatina è a Luis Sal

Ad un certo punto della puntata di Muschio Selvaggio, Fedez ha ammesso di non aver preparato video da far vedere agli ospiti. Mr Marra, però, l’ha fatto al posto suo. Questo è stato il secondo assist per lanciare una nuova frecciatina a Luis Sal: