Fedez, oggi è il compleanno del figlio Leone: rapper ancora assente dai social

Dopo l'annuncio della malattia, Fedez ha deciso di allontanarsi dai social: anche per il compleanno di Leone ha preferito non condividere ancora nulla.

Sarà una festa del papà diversa dalle altre per Fedez, che nello stesso giorno celebra anche il compleanno del figlio Leone: se negli anni scorsi il suo profilo Instagram iniziava dal mattino a riempirsi di storie e foto con i festeggiamenti, dopo l’annuncio del problema di salute il rapper non è più comparso sui social.

Fedez, oggi il compleanno del figlio Leone

Né Chiara né Federico hanno infatti ancora condiviso nulla sui rispettivi profili per mostrare come stanno festeggiando i primi quattro anni del primogenito. Forse non lo faranno, forse condivideranno solo qualche scatto e non molti video come fatto per le precedenti occasioni: una conseguenza inevitabile, quella di allontanarsi dai social, a pochi giorni dalla diagnosi. Dopo l’annuncio, seguito a giorni di assenza da Instagram, il rapper non ha infatti più postato nulla sui propri canali.

Fedez, oggi il compleanno del figlio Leone: i festeggiamenti dell’anno scorso

L’anno scorso la coppia, che era in attesa di Baby V, aveva organizzato un party casalingo riempiendo il salotto di palloncini colorati e di gonfiabili a forma di 3. La chicca della festa era stata la maxi torta dedicata ai supereroi, decorata con le iconiche scritte da fumetto e con le statuine in pasta di zucchero di Hulk, Spiderman, Captain America, Iron Man.

Leone (come Fedez) è infatti appassionato del mondo della Marvel e a completare il dolce era stata messa una statuina raffigurante lui stesso in versione “cavaliere oscuro”. Il tutto era stato, come sempre, documentato sui social con foto e video; cosa che probabilmente quest’anno verrà a mancare.