Fedez operato, l’annuncio: “Ho scoperto di avere un raro tumore al pancreas”

"Per un tumore neuroendocrino del pancreas mi sono dovuto sottoporre a un intervento durato 6 ore", scrive Fedez sui social.

Attraverso un nuovo post pubblicato sui social, Fedez ha fatto chiarezza sulla malattia che lo ha colpito. Il famoso rapper milanese ha un tumore al pancreas e, per questo motivo, ha subito un’operazione di 6 ore al San Raffaele.

Fedez ha un tumore

Negli ultimi giorni, in seguito all’annuncio di Fedez (in cui spiegava di dover iniziare un percorso a causa della malattia), si sono susseguite una serie di ipotesi riguardanti il suo stato di salute. Lui stesso, tuttavia, nel primo video condiviso sul suo profilo Instagram aveva assicurato che, non appena fosse arrivato il momento opportuno, avrebbe fatto chiarezza sulla malattia. Tantissimi i messaggi di vicinanza e affetto, dalla cognata Valentina a colleghi come Emma Marrone, fino ai più inaspettati.

Tra loro Matteo Salvini, ma anche Vittorio Feltri che ha persino scritto una lettera indirizzata proprio al celebre marito di Chiara Ferragni.

Fedez è stato di parola e ha voluto iniziare a condividere con i fan il cammino contro la malattia. Dopo la notizia dell’intervento a cui si è sottoposto presso l’ospedale San Raffaele di Milano, il cantante ha spiegato di avere un tumore al pancreas.

Le sue parole

Condividendo su Instagram alcune foto dal letto di ospedale, in cui si vede anche la moglie e la grossa cicatrice sulla pancia, Fedez ha scritto: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre a un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”.

Poi ha sottolineato: “A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’”.

Non potevano mancare neppure i ringraziamenti: “Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene. Federico”.