Fedez, parla lo psichiatra: con gli audio pubblicati sui social ha "normalizzato la malattia".

Qualche giorno fa, Fedez ha pubblicato su Instagram gli audio del suo colloquio con lo psicoterapeuta dopo la scoperta del cancro. Secondo lo psichiatra e psicoterapeuta Federico Tonioni, il gesto del rapper serve a normalizzare la malattia.

Dopo aver scoperto di avere un raro cancro che necessitava di un intervento delicato, Fedez ha avuto un colloquio piuttosto delicato con il suo psicoterapeuta. A distanza di qualche mese da quel momento, il marito di Chiara Ferragni ha deciso di rendere pubblici gli audio della seduta con il terapeuta. Via Instagram ha condiviso l’episodio più delicato e difficile della sua esistenza. Fedez si è letteralmente messo a nudo e in tanti hanno apprezzato il suo gesto, mentre altri lo hanno criticato aspramente.

Lo psichiatra e psicoterapeuta Federico Tonioni, uno dei maggiori esperti di dipendenze da Internet, ha parlato degli audio pubblicati, definendoli una “normalizzazione della malattia“.

Intervistato da La Repubblica, il dottor Tonioni ha appoggiato il comportamento di Fedez. Ha dichiarato:

“È facile cadere nella tentazione di pensare a una strumentalizzazione della malattia, a una trovata per ottenere centinaia di migliaia di like, cosa che ovviamente Fedez sa fare benissimo, ma non credo proprio sia questo. L’angoscia della morte ce l’abbiamo tutti e lui ha deciso di sublimarla così”.