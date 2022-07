Fedez al centro di una nuova polemica: caos per l'ospitata da Lazza e la battuta poco felice ai fan.

Fedez è finito al centro di una nuova polemica. Dopo il concerto LOVEMI, con cui Federico Lucia e J-Ax hanno raccolto parecchi soldi per beneficienza, il rapper è stato accusato sui social per una banale battuta pronunciata durante l’ospitata al live di Lazza.

Fedez: polemica per l’ospitata da Lazza

Nuova polemica ha investito Fedez. Il rapper, dopo il concerto LOVEMI insieme a J-Ax e la partecipazione a Battiti Live, è stato ospite del live di Lazza. E’ qui che si è scatenata la bufera per una semplice battuta, che Federico Lucia ha pronunciato in risposta ad un coro di parte del pubblico presente all’evento.

Fedez: botta e risposta con i fan

Il coro ha pronunciato: “Federico portaci a pu****e“.

Fedez, in modo palesemente goliardico, ha replicato:

“Ragazzi stasera offro io“.

Un semplice botta e risposta che ha fatto infuriare qualche persona ancora legata al politicamente corretto. Il marito di Chiara Ferragni, definito da qualcuno “un ratto“, non intendeva sponsorizzare la prostituzione, ma si è lasciato andare ad una semplice battuta.

Fedez: ennesima polemica inutile

L’ospitata da Lazza è stata l’ennesima occasione per scatenare una polemica del tutto inutile. Puntuali come un orologio svizzero, sono arrivate offese e insulti rivolti a Fedez. Molti hanno letto nelle sue parole una specie di ‘violenza’ contro le donne, ma basta vedere come tratta sua moglie Chiara Ferragni per far cadere l’accusa. Magari è stata una battuta da bar, questo è impossibile da negare, ma è davvero necessario far scoppiare una polemica e insultare pesantemente una persona? Ai posteri l’ardua sentenza.