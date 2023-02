Fedez prende in giro Chiara Ferragni prima di Sanremo: "Si sta c**ando sotto"

Fedez ha preso in giro sua moglie Chiara Ferragni per la sua ansia alla vigilia del Festival di Sanremo.

Alla vigilia del Festival di Sanremo Fedez ha raggiunto sua moglie Chiara Ferragni, che sarà co-conduttrice all’evento, e non ha mancato di prenderla in giro.

Fedez: l’ironia su Chiara Ferragni a Sanremo

Ormai è tutto pronto per l’inizio del Festival di Sanremo e Fedez non ha mancato di ironizzare sull’ansia di sua moglie, Chiara Ferragni, che sarà co-conduttrice alla prima e all’ultima serata della kermesse. “Si sta c***ndo sotto”, ha detto il rapper, che ha raggiunto l’influencer nella lussuosa villa da lei affittata nella città dei fiori. “È normale. Lui non mi aiuta”, ha dichiarato Chiara Ferragni, che nei giorni scorsi aveva mostrato ai fan il suo angolo “portafortuna” per Sanremo.

Sui social in tanti non vedono l’ora di sapere come se la caverà l’influencer nelle sue vesti da co-conduttrice e in molti si chiedono di cosa parlerà il suo monologo.

Secondo indiscrezioni i temi trattati dall’influencer saranno quelli della maternità, dell’empowerment femminile e degli haters sui social. Come lei anche le altre co-conduttrici presenti alla kermesse (Paola Egonu, Francesca Fagnani e Chiara Francini) dovrebbero tenere un monologo sulle tematiche che stanno loro più a cuore.

Chiara Ferragni a Sanremo

Il direttore artistico di Sanremo, Amadeus, ha confessato di aver chiesto a Chiara Ferragni di partecipare al Festival come co-conduttice già in diverse occasioni, ma fino ad ora l’influencer era sempre stata costretta a rifiutare per motivi di lavoro o per via della sua gravidanza.

“La sua presenza è motivo di grande curiosità per molti, di felicità per noi, grande divertimento, è una ragazza solare, sarà una bella sorpresa”, ha dichiarato Amadeus.