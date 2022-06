Fedez, proseguono i problemi di salute: il test della glicemia finisce male

In un video postato sui social si vede Fedez utilizzare il misuratore della glicemia: ma non finisce bene.

Per Fedez proseguono purtroppo i problemi di salute. Il 33enne ha postato un video su Instagram in cui utilizza il misuratore della glicemia, ma alla fine non tutto va come previsto. Il filmato è stato anche condiviso su Youtube da Fabio Pecce, generando numerosi commenti da parte dei fan.

Inizialmente si vede il rapper armeggiare con il misuratore in apparente difficoltà e, poco dopo, rivolgendosi alla telecamera afferma: “Ho capito come si fa, ho visto un video su Youtube”. Dopo essersi punto e aver infilato la goccia di sangue nel misuratore tramite l’apposita striscetta, un deluso Fedez afferma con rammarico: “Non va”.

Fedez deluso dal risultato: “Ho una glicemia di m****”

Il video prosegue e si vede alla fine Fedez riuscire nel suo intento di misurarsi la glicemia, ma il risultato è deludente.

Il marito di Chiara Ferragni commenta: “Perfetto, ho una glicemia di m***”. Tuttavia, il 33enne non pare aver specificato l’esatto valore glicemico apparso.

I commenti da parte dei fan

Su Youtube i fan, molto solidali con Fedez, hanno cercato di consolarlo. Una utente dice: “Sei forte, molto simpatico un bravo papà. Ci sono altri metodi per provare la glicemia senza bucarti. Ti auguro tanta salute e serenità con la tua famiglia meravigliosa!”.

Un’altra dice: “Bravo ragazzo che Dio ti benedica. Vai tranquillo tutto passerà un abbraccio per te e per la tua splendida famiglia”. C’è poi chi lo incoraggia: “Federico sei un grande. Forza e coraggio !!! Combatto anch’io da 2 anni con una “bestiaccia”, ma non sa con chi ha a che fare…”.