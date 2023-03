Fedez racconta la verità: i gesti della mamma e di Chiara Ferragni commuovono i fan.

Nelle ultime ore, Fedez è tornato sui social per raccontare la verità sulla sparizione degli ultimi mesi. Dopo il suo sfogo, i gesti della mamma e di Chiara Ferragni hanno catturato l’attenzione dei fan.

Fedez racconta la verità: il gesto di Chiara Ferragni

Fedez è sparito dalla circolazione per oltre un mese a causa di seri problemi di salute. Con una serie di Instagram Stories, Federico Lucia ha raccontato cosa gli è successo e ha sottolineato più volte che la presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni non c’entra nulla: “L’unica persona che mi è stata accanto in questo periodo e mi spiace che abbia dovuto subire una tempesta di mer*a mediatica totalmente immeritata“. Dopo il suo sfogo, i gesti della mamma e di Chiara non sono passati inosservato.

Chiara Ferragni appoggia Fedez

Davanti alle parole di Fedez, Chiara non è rimasta in silenzio. La Ferragni ha condiviso uno scatto che la ritrae felice con suo marito. A didascalia ha scritto:

“Così“.

Poco dopo, anche la mamma di Federico, la signora Annamaria Berrinzaghi, ha commentato lo sfogo del figlio.

Le parole di Annamaria Berrinzaghi

La mamma di Fedez, tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso lo sfogo del figlio. A didascalia, ha aggiunto: