Fedez replica contro la Nazione: “Inducono l’omosessualità nel figlio neonato”

Fedez ha replicato contro un articolo del giornalista Piero Ceccatelli sul quotidiano la Nazione che sembrava fare riferimento proprio al rapper e alla sua famiglia.

Fedez contro la Nazione

“Ci sono coppie celebri che inducono l’omosessualità al proprio figlio facendolo giocare con le bambole” – si leggeva su un articolo (poi rettificato) del quotidiano la Nazione.

Fedez si è sentito tirato in causa e così, su Twitter, ha commentato polemico: “Buon 1920 a questo fantastico articolo de LA NAZIONE “.

L’articolo è stato poi rettificato con un messaggio di scuse pubbliche da parte de La Nazione: “Ci scusiamo per l’inciso: esprime un pensiero che risulta offensivo e fuorviante, sebbene fosse inserito in un articolo che voleva invece difendere i ragazzi cacciati di casa perché omosessuali”, si legge nel messaggio.

Più volte Fedez si è espresso su questioni simili via social: oltre ad aver più volte sottolineato quanto per lui e sua moglie sia importante l’uguaglianza di genere, il rapper si è mostrato più volte con lo smalto o mentre giocava con le bambole insieme al figlio Leone. Lui e sua moglie si sono mossi a favore del DDL Zan scagliandosi contro l’ostruzionismo di alcuni membri della Lega, e il rapper ha affermato contro il senatore Pillon:

“Ho un figlio di tre anni che gioca con le bambole.

Questa cosa non desta alcun tipo di turbamento in me, e non desterebbe alcun tipo di turbamento in me nemmeno su un giorno dovesse avvertire l’esigenza di truccarsi, di mettersi il rossetto, di mettersi lo smalto o una gonna, perché mio figlio ha il diritto di esprimersi come meglio crede”.