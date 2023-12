Fedez rimuove la foto profilo con Chiara Ferragni, poi fa un passo indietro: cosa sta succedendo in casa Ferragnez?

Per Fedez e Chiara Ferragni, il Natale 2023 ha avuto un sapore amaro. Nelle ultime ore, il rapper ha rimosso la foto profilo con la moglie e, dopo qualche ore, è tornato sui suoi passi. Cosa sta succedendo in casa Ferragnez?

Fedez rimuove la foto profilo con Chiara Ferragni

Natale atipico in casa di Fedez e Chiara Ferragni. Il caso pandoro Balocco li ha costretti ad annullare la tradizionale vacanza in montagna. Con i piccoli Leone e Vittoria sono rimasti a Milano e il rapper è anche tornato a mostrarsi sui social. Il 25 dicembre, però, Federico Lucia ha messo a segno un gesto che non è passato inosservato: ha rimosso la foto profilo con la moglie.

Fedez fa un passo indietro

Nella foto di profilo che ha rimosso, Fedez era ritratto con Chiara e i piccoli Leone e Vittoria. In quella successiva, Federico era solo con i figli. La sostituzione ha subito attirato l’attenzione dei fan, che hanno invaso i social con screen pieni di interrogativi. Tempo qualche ora, il rapper ha fatto un passo indietro e ha rimesso l’immagine con la Ferragni.

Fedez e Chiara Ferragni dopo il caos Balocco: cambia il modo di comunicare

Tralasciando la mossa social della foto profilo, secondo i beninformati il caos Balocco avrebbe imposto a Fedez e Chiara un cambio di rotta nel loro modo di comunicare. Sembra che Federico abbia deciso di prendere le distanze dalla Ferragni, così da tornare ad avere una sua immagine slegata da quella della moglie.