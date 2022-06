"Se non potete giocare allora evitate di dettare le regole": un Fedez "epicureo" risponde al Vaticano sul “niente sesso prima del matrimonio”

Fedez risponde al Vaticano sul “niente sesso prima del matrimonio” e la storia Instagram del rapper non lascia adito a dubbi: “Se vi va fatelo più che potete amici”. Insomma, per Fedez “tempus fugit” e “carpe diem” sono indicazioni molto migliori e valide di quelle che sono state riassunte nelle ultime linee guida del Vaticano sulla necessità di una maggiore castità per le giovani coppie.

Coppia non ancora sposate.

Sesso prematrimoniale, Fedez risponde al Vaticano

Il dato concreto è che all’interno dell’ultimo aggiornamento della Chiesa cattolica sulla catechesi matrimoniale ha fatto la sua comparsa una indicazione. E quella indicazione era stata già anticipata da Papa Francesco. Il pontefice ha suggerito ai ragazzi di fare ricorso di più alla rinuncia dei rapporti sessuali “in contrasto con la mentalità comune”. Fedez però non condivide e lo ha scritto sui social: “Amici vaticani, se non potete giocare al gioco, almeno non fate le regole”.

“Se non potete giocare evitate di dettare le regole”

E il consiglio del rapper ai giovani sul modo corretto di vivere la propria sessualità? Chiaro e diretto: “Sc***te amici, sc***te più che potete (se vi va)”. Insomma, come sottolinea un arguto pezzo di Open, “con il calo demografico che incombe, la pandemia, le guerre, senza dimenticare i suoi problemi di salute che lo hanno ulteriormente spinto a vivere con più ottimismo il suo presente, Fedez insiste sul motto ‘tempus fugit’”.

Lo fa perché “la vita è troppo breve per ascoltare il Vaticano”.