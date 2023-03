Fedez rompe il silenzio: "Sto attraversando un periodo..."

Dopo gli ultimi rumor che lo volevano in crisi con sua moglie Chiara Ferragni (e che sono stati lanciati da Fabrizio Corona) Fedez ha finalmente rotto il silenzio via social.

Fedez rompe il silenzio sulla crisi

Da settimane si intercorrono voci che vorrebbero Fedez in crisi con sua moglie, Chiara Ferragni, e finalmente sembra che il rapper si sia deciso a rompere il silenzio per mettere a tacere alcuni dei rumor in circolazione (e che li volevano in procinto di divorziare).

“Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”, ha scritto nel suo messaggio il rapper che, nelle ultime settimane, ha fatto preoccupare i suoi fan a causa della sua evidente balbuzie. Al momento sulla questione non è dato sapere di più ma, almeno per il momento, sembra che le sue parole siano servite a spazzare via i rumor riguardanti la sua presunta crisi con la moglie. Chiara Ferragni – così come il resto della sua famiglia – continua a mantenere il massimo riserbo sulla questione e non è dato sapere perché Fedez, dopo la sua discussa apparizione a Sanremo, abbia deciso improvvisamente di prendere le distanze dai social.