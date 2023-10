Qualche giorno fa su Davide Maggio era apparsa la notizia di una presunta intervista che Fedez avrebbe dovuto concedere a Francesca Fagnani, nella cornice della trasmissione cult Belve. Sembra però, stando alle ultime indiscrezioni, che la tanto attesa intervista non si farà: i motivi sarebbero legati (il condizionale è d’obbligo) ad una precisa scelta da parte della Rai.

Fedez, salta l’intervista a Belve: l’indiscrezione

Gli ultimi gossip riguardanti la partecipazione di Fedez a Belve sono stati riportati da TvBlog: secondo il sito, non appena appresa la notizia della partecipazione del rapper alla trasmissione di Rai 2 l’azienda di Viale Mazzini si sarebbe fermamente opposta per alcune ragioni legate ai trascorsi tra l’artista e la Rai. Si parla, in modo particolare, del tanto discusso monologo di Fedez sul palco del Concerto del Primo Maggio 2021 e della successiva pubblicazione via social della telefonata tra Fedez e la vice direttrice di Rai3, Ilaria Capitani (una discussione che, secondo l’allora direttore di Rai3 Franco Di Mare, sarebbe stata manipolata dallo stesso cantante).

Un no legato anche a Sanremo?

Sembra che le motivazioni che avrebbero portato la Rai a dire di no alla partecipazione di Fedez a Belve sarebbero in realtà legate anche a ciò che è accaduto durante l’ultimo Festival di Sanremo 2022, con particolare riferimento al freestyle nel corso del quale Federico Lucia aveva strappato una foto del viceministro Galeazzo Bignami.