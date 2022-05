Fedez salva un piccione incastrato in balcone: il racconto social

Fedez ha raccontato via social il salvataggio di un piccione rimasto incastrato nel suo balcone.

Attraverso i social Fedez ha raccontato ai fan il salvataggio in extremis di un piccione rimasto incastrato nel suo balcone.

Fedez ha salvato un piccione

Come di consueto Fedez ha usato le sue stories via social per raccontare un episodio della sua quotidianità ai fan: il rapper si è trovato a fare i conti con un piccione rimasto incastrato nel suo balcone e per questo ha contattato l’Enpa, ossia l’ente nazionale protezione animali, che ha provveduto al salvataggio del volatile.

Il marito di Chiara Ferragni ha raccontato il tutto con grande ironia e, dopo aver cercato di liberare il piccione con del pane carasau, ha raccontato il suo “salvataggio” sulle note della famosa canzone dei Queen We are the champions.

La malattia

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per Fedez, che si è trovato a fare i conti con la scoperta di avere un tumore neuroendocrino del pancreas. Il rapper è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e, dopo alcune settimane di degenza in ospedale, ha potuto fare ritorno a casa dalla sua famiglia.

Il rapper ha espresso il desiderio di trascorrere questo periodo con la sua famiglia, che non ha mancato neanche per un secondo di supportarlo e sostenerlo durante la sua degenza in ospedale. “Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale.

Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”, ha dichiarato Fedez a seguito dell’operazione.