Fedez scatta dei Selfie con alcune “ammiratrici”: la reazione della Ferragni

Fedez viene circondato da alcune "ammiratrici" e pensa che la Ferragni sia gelosa. La reazione della moglie del rapper.

Chiara Ferragni è gelosa di Fedez? Il cantante scherza con la moglie in alcune storie su Instagram in seguito ad alcune foto con delle “ammiratrici” molto affettuose nei suoi confronti.

Fedez a Chiara Ferragni dopo i selfie con le sue “ammiratrici”: “Non devi essere gelosa”

Fedez e Chiara Ferragni erano a Portofino, in provincia di Genova, e stavano facevano una passeggiata lungo un sentiero a picco sul mare. Improvvisamente Fedez viene fermato da alcune donne di mezza età che lo hanno letteralmente circondato per farsi foto e video con lui.

La storia su Instagram del rapper

Chiara Ferragni, in quel momento, quasi non è stata presa in considerazione e solo una delle affettuosissime signore, dopo aver abbracciato Fedez, ha riservato lo stesso trattamento alla nota influencer milanese.

Una volta accontentati tutti i fan, che hanno fatto i complimenti ai Ferragnez, il rapper ha pubblicato una storia in cui diceva in maniera scherzosa alla moglie: “Non devi essere gelosa amore, tranquilla sono tutto tuo“.

La Ferragni sta al gioco del marito

Ovviamente Chiara Ferragni non era davvero gelosa perchè consapevole che si trattava solo di ammiratrici del marito, ma la coppia, come di consuetudine, ha voluto regalare ai propri follower un simpatico siparietto.

Nel storia di Fedez, la Ferragni era molto serena ed ha sorriso insieme a lui stando al gioco.