Fedez scherza: “Non so come la Ferragni faccia a stare con me”

Il cantante scherza su Twitter rispondendo al pensiero di un utente: "Non so come faccia a stare con te la Ferragni". La risposta del cantante...

Umore alto e grande senso dell’umorismo per Fedez, che nelle scorse ore ha risposto via social a un dubbio particolare di un utente. “Non so come faccia la Ferragni a stare con te”. Da applausi la risposta dell’artista che, da vero signore, la mette sul ridere.

La risposta di Fedez

Il dubbio di tale Morgan di Twitter ha incontrato la rapida risposta di Fedez, che ha avuto più volte a che fare con luoghi comuni e opinioni simili: “Pure io me lo chiedo” – ha scherzato il cantante che più volte ha comunque manifestato anche in pubblico la fortuna di vivere accanto alla moglie e influencer – .

Il pensiero per Chiara Ferragni

L’amore tra Fedez e la Ferragni però affonda radici profonde e si hanno dimostrazioni di ciò in maniera continua.

Nelle scorse ore il cantante ha ricordato quanto sia stata importante la sua famiglia nei giorni precedenti all’operazione: “La nascita di questa canzone mi ha fatto capire quanto sia importante la musica nella mia vita, di quanto sia quasi un bisogno vitale, la parte più profonda di me e voglio dedicarla a mia moglie, ai miei splendidi figli e a tutte le persone che ci hanno lavorato. Perché senza di loro non avrei mai trovato la forza di accendere quel microfono”.

Il ritorno del cantante: uscito il nuovo tormentone

Nelle scorse ore Fedez ha lanciato La dolce vita, il tormentone di questa estate cantato insieme a Tananai e Mara Sattei. Difficile replicare i risultati di Mille, ma anche questa volta il cantante ha fatto decisamente centro.

