Doveva essere una mattina dedicata alla donazione del sangue, ma l’attenzione si è concentrata sulla polemica tra Fedez e Romano La Russa.

Fedez via dall’evento per la donazione del sangue quando parla Romano La Russa

Doveva essere una mattinata dedicata alla promozione della donazione del sangue, ma l’evento organizzato in piazza Duomo a Milano verrà ricordato per la polemica scoppiata tra Fedez e Romano La Russa, assessore lombardo, che si sono scontrati sull’organizzazione. Il rapper ha dato degli imbucati a La Russa e all’altra assessore regionale presente, Elena Lucchini. Fedez, dopo i recenti problemi di salute, ha organizzato con la sua Fondazione e il Civis, coordinamento dei volontari italiani del sangue, l’evento “Dona il sangue, dalva la vita“, trasformando piazza Duomo in un villaggio del donatore. Ma oltre agli assessori comunali Lamberto Bertolé e Tommaso Sacchi, sono arrivati anche quelli regionali Romano La Russa ed Elena Lucchini. Quando La Russa ha preso la parola, Fedez se ne andato. “Non è un caso se mi sono allontanato in quel momento perché questa cosa l’abbiamo organizzata con la fondazione Fedez, con Avis e il Comune di Milano. Io il signor La Russa non l’ho mai visto coinvolto e nemmeno la signora Lucchini” ha dichiarato, insinuando che la Regione si sia imbucata all’evento.

Fedez se ne va quando parla Romano La Russa, la replica: “Piccolo uomo”

La replica di La Russa è arrivata subito. “Io in polemica con Fedez? Non so neanche chi sia. Io sono qui perché sono stato invitato dai donatori di sangue. Di altri non mi può interessare, soprattutto quando si tratta di omuncoli” ha dichiarato l’assessore, aggiungendo che “è meritevole quello che ha fatto Fedez e lo ringrazio in qualche modo, ma un minimo di rispetto per i presidenti delle associazioni sarebbe stata cosa gradita. Io non l’ho neanche visto andare via ma, se è così, confermo che è un piccolo uomo, molto piccolo“.

Polemica Fedez e Romano La Russa: la risposta del rapper

La risposta del rapper è arrivata su X il giorno dopo l’evento. “Vieni a fare il comizio ad un evento benefico a cui non hai lavorato 1 minuto nemmeno per sbaglio, giusto per attestarti meriti che non hai, e per fare 10 minuti di propaganda per poi andartene di fretta perché hai altro da fare” ha dichiarato Fedez. “Ha ragione La Russa. sono piccolo di fronte a questi grandi politicanti. Ciao Romano, un saluto (non romano)” ha concluso.