Fedez senza tatuaggi: la foto che ha stupito i fan

Per la prima volta Fedez si è mostrato via social senza alcun tatuaggio sul corpo.

Fedez ha colto di sorpresa i suoi fan mostrandosi via social senza alcun tatuaggio in occasione del lancio del suo nuovo singolo.

Fedez senza tatuaggi

Da anni i fan di Fedez sono abituati a vederlo con il corpo quasi interamente coperto da tatuaggi ma, nelle ultime ore, il rapper ha deciso di stupire la sua platea social mostrandosi per la prima volta senza alcun tatuaggio grazie al sapiente uso di un programma di fotoritocco. L’immagine è stata pubblicata dal rapper in occasione dell’uscita del suo ultimo singolo, Crisi di Stato, e qualcuno tra i suoi followers ha persino affermato di aver fatto fatica a riconoscerlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)



Il rapper è un grande amante dei tatuaggi e lui stesso ha ammesso di aver iniziato giovanissimo a lavorare come tatuatore. Il rapper ha alcuni tatuaggi in comune con sua moglie, Chiara Ferragni.

I due ad esempio si sono tatuati due piccoli ravioli quando hanno scoperto che sarebbero diventati genitori del figlio Leone.

La lite con J-Ax

Nei giorni scorsi il rapper è tornato a parlare della sua discussa lite con il famoso collega J-Ax con cui nei mesi scorsi ha fatto pace dopo quasi due anni di totale silenzio. A riavvicinare i due sarebbe stata la malattia del rapper, che ha raccontato via social:

“La mia versione è diversa dalla sua ovviamente.

Io mi sento di essere stato corretto con lui. In più quello che ho detto a lui è questo: in quel momento mi è stato diagnosticato un esaurimento nervoso e anche a lui. Non eravamo in perfetta forma e quello ha contato molto“.