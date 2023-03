Attraverso una serie di stories su Instagram, Fedez è tornato a raccontarsi a cuore aperto dopo alcune settimane passate nel silenzio. Solo oggi l’artista è riuscito a parlare delle difficoltà che ha trascorso in questi ultimi mesi.

È così tornato indietro a quando si è trovato ad affrontare la lotta contro il tumore. A gennaio gli è stato prescritto un antidepressivo. Ha poi rivelato: “Ora voglio focalizzarmi sulla mia salute mentale e sulla mia famiglia”.

Fedez: “A gennaio mi è stato prescritto un antidepressivo. Mi ha cambiato”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)



Fedez ha esordito così nel suo racconto: “Da gennaio mi hanno prescritto un antidepressivo molto forte che mi ha ‘cambiato’. A causa degli effetti collaterali ho dovuto sospenderlo di colpo, senza scalare. Chi ha un po’ di dimestichezza con questi medicinali sa che di solito non si fa”.

Ha poi proseguito descrivendo gli effetti collaterali di questo antidepressivo: “Mi ha agitato tanto e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca e da impedirmi di parlare in maniera libera. L’ho dovuto sospendere senza ‘scalarlo’: solitamente non si fa questa cosa, a meno che non ci siano rischi importanti”.

Non ultimo l’artista ha spiegato che, a causa di ciò, ha corso dei rischi non indifferenti: “Io correvo rischi importanti e quindi ho dovuto sospenderlo in maniera repentina e mi ha provocato un effetto rebound, che è una cosa che non auguro a nessuno”.

Su Chiara Ferragni: “Mi è sempre stata vicino”

Nell’ultima parte delle stories ha dedicato un pensiero alla moglie e madre dei suoi due figli, Chiara Ferragni: “Mi è stata sempre vicino e mi dispiace che abbia dovuto sentirne di tutte e subite una tempesta di m**da mediatica”, quindi ha concluso: “Questo è il riassunto di due mesi di m**da, e ringrazio ancora mia moglie che in questi due mesi ha badato a tutta la famiglia, me compreso”.