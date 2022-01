Fedez sparito dai social: c’entra la crisi con Chiara Ferragni?

Fedez è sparito dai social e le voci su una sua presunta crisi con Chiara Ferragni si sono fatte sempre più insistenti.

Nelle ultime settimane sui social si è sparsa la voce che Chiara Ferragni e Fedez stiano attraversando un momento di crisi e, come se non bastasse, da alcuni giorni il rapper è praticamente scomparsao dai social.

Fedez sparito dai social

Da alcuni giorni Fedez ha smesso di fare stories su Instagram e in tanti tra i suoi fan dei social si stanno chiedendo se non c’entri per caso una sua presunta (e mai confermata) crisi con la moglie, Chiara Ferragni.

Durante le ultime apparizioni social del rapper in tanti hanno notato che alla sua mano fosse sparita la fede nuziale e, dopo poche ore, Fedez aveva postato sui social una foto dove si vedeva la sua mano stringere quella di Chiara Ferragni (quasi a voler smentire le ipotesi in circolazione). Per il momento né il rapper né sua moglie hanno rotto il silenzio in merito alle ipotesi in circolazione.

Fedez: la quarantena

Fino al giorno di Capodanno (e anche qualche giorno dopo) Fedez e Chiara Ferragni si sono mostrati insieme: i due erano in isolamento domiciliare perché risultati entrambi positivi a Covid. A differenza dei due vip i loro figli, Leone e Vittoria, non sono mai risultati positivi alla malattia.

Fedez: la lite con Chiara Ferragni

Da tempo circolano voci riguardanti una presunta crisi per la coppia che, durante l’estate 2021, era stata paparazzata mentre aveva una furibonda lite a bordo di uno yacht.

In seguito è stato lo stesso Fedez a chiarire quanto fosse accaduto tra lui e la moglie affermando: “Ok, è vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate“.