Fedez non sta vivendo un buon momento. Dopo le polemiche nate dal bacio in diretta televisiva sul palco di Sanremo con Rosa Chemical e le presunte tensioni con la moglie Chiara Ferragni, il rapper si era mostrato balbuziente in un video postato su Instagram. Il cantante, dalle poche immagini pubblicate, sembrava stare davvero male e tantissimi fan si sono preoccupati per lui.

Fedez sta male? Il messaggio social della mamma

Il rapper milanese non è mai stato così tanto lontano dai social network come quest’ultimo periodo. Da Sanremo in poi, infatti, Fedez è praticamente scomparso, se non per quel breve video-messaggio Instagram in cui si era mostrato quasi sofferente. Questo, però, non ha fatto altro che aumentare l’attenzione mediatica su di lui, già solitamente molto alta. Tantissime persone si chiedono cosa stia facendo Fedez, se ha davvero litigato con Chiara Ferragni e sta per divorziare o se è tutta una montatura e, soprattutto, quali sono le vere condizioni di salute del cantante.

La mamma interviene sui social

Dopo giorni di silenzio, ad intervenire sulla questione non è stato Fedez in persona, ma sua madre, Annamaria Berrinzaghi. La donna, infatti, ha pubblicato un post su Instagram a sfondo nero con una scritta: “L’ignoranza e l’invidia è il male del mondo.” Non è difficile immaginare che queste poche parole possano essere riferite proprio alla condizione del figlio, al centro di un vero e proprio uragano mediatico.