Fedez su Instagram: “Purtroppo trovato un problema di salute”

Milano, 17 mar. (askanews) – “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con grande tempismo”. Con una lunga serie di video nelle sue storie su Instagram Fedez ha condiviso una brutta notizia con i fan anche per “esorcizzarla”, ha detto. Il cantante ha aggiunto che si vuole raccontare cosa gli sta accadendo ma “non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro”.