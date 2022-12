Home > Video > Fedez su Instagram: "Sei stato un anno complesso ma di grande insegnamento" Fedez su Instagram: "Sei stato un anno complesso ma di grande insegnamento"

Fedez posta su Instagram un reel del suo 2022: "Sei stato un anno complesso ma di grande insegnamento. Oggi sono ancora qua e tanto mi basta per essere felice. Un solo rammarico mi porto dietro, non essere stato presente il giorno del primo compleanno di mia figlia, perché ricoverato in ospedale. Spero con l’anno nuovo di poter essere ancor più presente per i miei figli e la mia famiglia."