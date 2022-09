Fedez, Tananai e Sattei trionfano al Power Hits Estate 2022

Verona, 1 set. (askanews) – E’ La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei il brano vincitore del Power Hits Estate 2022, andato in scena in una Arena di Verona tutta sold out. L’evento, ideato da Rtl 102.5, ha decretato così gli artisti e il brano più ascoltato e di successo dell’estate appena trascorsa.

Arena pienissima, come non si vedeva dai tempi pre Covid. Ad aprire lo spettacolo Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione di quello che è già stato ribattezzato il nuovo Festivalbar.

Tra gli artisti che si sono esibiti sul mega palco dell’Arena Francesco Gabbani, vincitore della prima edizione dei Power Hits Estate.

“L’Arena di Verona è un luogo incredibile ma cantare qui ai Power Hits Estate ha per me un significato particolare perché ho un bel ricordo, perché vinsi nel 2017 nella prima edizione. È una bella emozione”, ha affermato ad askanews Gabbani.

Vincitori di tre edizioni di fila, questa volta i Boomdabash si sono presentati con Annalisa con il brano tormentone dell’estate “Tropicana”:

“Tornare in Arena è sempre bellissimo.

L’atmosfera rende le canzoni ancora più belle. L’Arena è sempre un emozione spettacolare e rivederla bella piena è ancora più emozionante. Stavamo aspettando da tanto, siamo carichi”, hanno commentato gli artisti ad askanews.

Cantare all’Arena di Verona, un’emozione anche per Francesca Michielin:

“Cantare qui è sempre pazzesco, è come ricominciare la scuola: c’è una tensione magica di stare di nuovo insieme tutti quanti”, ha detto.

Super ospiti della serata Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti e Ultimo.

Soddisfazione da parte del presidente di Rtl 102.5, Lorenzo Suraci:

“Possiamo dire che Power Hits Estate, dopo il sesto anno, è la manifestazione per eccellenza che determina il successo dell’estate. In questo Paese c’è Sanremo d’inverno e Power Hits d’estate!”.