Fedez: tanti auguri al figlio Leone che compie 5 anni, il commovente video

Il 19 marzo 2018, esattamente 5 anni fa, nasceva il piccolo Leone Lucia Ferragni, il figlio primogenito di Fedez e Chiara Ferragni.

In occasione del suo compleanno, il rapper ha deciso di rendere omaggio al figlio dedicandogli una clip davvero molto toccante condivisa via social.

Un video molto atteso (ma che fatica per Fedez!)

Nella giornata di ieri, a poche ore dal compleanno del figlio, Fedez ha raccontato via Stories di essersi messo di impegno per diverse ore davanti al computer per riuscire a tirare fuori tutte le clip migliori che aveva salvato nel computer per fare questo regalo così speciale al figlio. A quanto pare, stando al suo racconto, si è trattato davvero di un bell’impegno, visto e considerato che i file a sua disposizione erano sull’ordine delle migliaia.

Dopo una giornata di montaggio, alla fine, il tanto atteso video è stato caricato sui social della coppia come promesso.

Il video per il compleanno di Leone

La clip inizia con una carrellata di tutte le feste di compleanno organizzate per il bimbo, impegnato a soffiare le candeline sulle grandi torte che i suoi genitori gli hanno regalato nel corso degli anni.

Il video, per il resto, è un toccante riassunto dei momenti più belli e divertenti che la famiglia Ferragnez ha vissuto in questi ultimi anni con il bambino. Un vero gioiellino per i fan della coppia, che si commuoveranno di certo di fronte ad un Leone che ogni giorno diventa sempre più “un signorino“.