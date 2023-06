Che Fedez sia appassionato di tatuaggi non è certo un mistero. Anche di recente l’artista di Paranoia Airlines ha deciso di decorarsi il corpo con un nuovo disegno, che se per lui era carino e divertente per molti dei suoi haters più accaniti è un vero e proprio schifo. Ecco cos’ha combinato questa volta.

Il nuovo tatuaggio di Fedez è dedicato alla figlia Vittoria

L’immagine che Fedez si è tatuato stavolta è una riproduzione del viso dolce della piccola Vittoria, di due anni appena, con una smorfia un po’ triste in volto. La foto è stata riprodotta poco sotto alla coscia sinistra del cantante di Chiamami per nome.

“Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia…E poi tatuatevelo” ha scritto Fedez, che ha così deciso di rendere omaggio alla sua secondogenita in modo divertente e, soprattutto, permanente.

Haters all’attacco

Sono però sono stati in tanti, nei commenti, a massacrare l’artista per questa scelta.

“Perdona la franchezza… io fossi in te denuncerei il tatuatore… tua figlia è di gran lunga molto più graziosa! Non le ha reso giustizia! Scusa se sono sincera” scrive qualcuno, mentre altri ci vanno giù duro e scrivono “Denuncia il tatuatore!” o ancora “Fa schifo!” e “Il tatuaggio è orrendo”.