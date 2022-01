Fedez, tentativo di truffa da 100 mila euro alla sua società: sventato dalla madre manager

La società di Fedez, di cui la madre è amministratrice delegata, stava per subire una truffa di 100 mila euro: la donna è riuscita a sventarla.

La mamma di Fedez e amministratrice delegata della Doom (Dream of ordinary madness), la società del figlio, ha sventato una truffa da 100 mila euro nei confonti della sua azienda. Sul caso, con al centro un contratto pubblicitario, sta indagando il pubblico ministero Alessandro Gobbis.

Truffa ai danni di Fedez

Tutto nasce quando un ex dipendente della società, che si occupa dei diritti d’immagine del cantante e dello scouting di giovani artisti, fa credere a Fedez e alla madre Anamaria Berrinzaghi di aver chiuso un contratto di sponsorizzazione per gli zainetti Seven per una cifra di 250 mila euro.

La Seven ne aveva però offerti 350 mila, e quei 100 mila di differenza sarebbero dovuti finire nelle casse di un’altra società, la Be Consulting, dove l’uomo avrebbe dovuto essere assunto.

Secondo quanto emerso, costui era anche riuscito a convincere lo stesso marchio degli zaini a versare quel denaro irettamente a Be Consulting “in seguito ad accordi tra la medesima e Doom, trattandosi di una operazione intercompany”. La società fa infatti parte del gruppo che ha finanziato la Doom e che ne detiene la maggioranza delle quote.

Truffa ai danni di Fedez: verso il rinvio a giudizio di un ex dipendente

Peccato che gli accordi non c’erano stati, motivo per cui la Berrinzaghi si è presentata in Procura per denunciare il tentativo di truffa. La magistratura, analizzate le carte, ha trasmesso un avviso di garanzia all’ex dipendente per cui ora sarebbe pronta a chiedere il rinvio a giudizio.