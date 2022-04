Fedez torna a casa: i festeggiamenti insieme ai figli

Fedez ha lasciato l'ospedale e ha finalmente potuto riabbracciare i suoi due bambini, Leone e Vittoria.

Dopo 9 giorni di degenza in ospedale a seguito del suo intervento al pancreas, Fedez ha finalmente fatto ritorno a casa dove ha potuto riabbracciare i suoi due figli, Leone e Vittoria.

Fedez torna a casa

Dopo aver trascorso 9 giorni all’ospedale San Raffaele di Milano a seguito dell’operazione subita per un tumore neuroendocrino del pancreas, Fedez ha potuto fare finalmente ritorno a casa.

Il rapper è stato accolto da un festone con scritto “Bentornato a casa” e ha festeggiato in compagnia dei suoi bambini, Leone e Vittoria, felici di poter finalmente trascorrere del tempo insieme al papà.

Fedez ha preso giocosamente in giro il figlio Leone che, confuso dai festeggiamenti (il bimbo ha 4 anni), gli avrebbe fatto gli auguri di compleanno. “Lello un po’ confuso da questo clima di festa”, ha scritto il rapper, felice ed emozionato di essere finalmente a casa.

L’intervento

Nei giorni scorsi Fedez si era mostrato sporadicamente dal letto d’ospedale mentre, in videochiamata, mandava baci a suo figlio Leone. “Tornare a casa per me sarà tornare a vivere”, aveva scritto il rapper, che non vedeva l’ora di poter riabbracciare i suoi bambini. Fedez ha dichiarato ch presto aggiornerà i fan sulle sue condizioni ma per il momento non è dato sapere quali cure dovrà subire il rapper per debellare il cancro.

I medici che hanno curato casi come il suo hanno dichiarato che ci sarebbero buone possibilità di guarigione se il tumore al pancrea – come nel suo caso – viene scoperto in tempo e i fan sperano di avere presto buone notizie.