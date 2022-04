Fedez ritorna a X Factor per la sesta volta nei panni di giudice.

Un annuncio che i fan non si aspettavano: Fedez torna a X Factor. Il rapper, tramite i suoi canali social, ha rivelato che nella prossima edizione del talent tornerà a ricoprire il ruolo di giudice per la sesta volta.

Fedez torna a X Factor

Ormai è ufficiale: Fedez torna a X Factor. Nell’edizione 2022, il rapper tornerà ad essere per la sesta volta giudice del talent targato Sky. Il marito di Chiara Ferragni ha vestito questi panni per cinque stagioni, andate in onda tra il 2014 e il 2018. Nel corso della sua prima partecipazione, tra l’altro, era arrivato a vedere la vittoria di uno dei suoi talenti, ovvero Lorenzo Fragola.

Un nuovo inizio per Fedez

“Mi sa che insieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga“, ha scherzato Fedez nel video in cui ha annunciato il suo ritorno a X Factor. Quando il rapper ha preso parte per la prima volta al talent nei panni di giudice aveva soltanto 24 anni. Oggi torna a vestire quel ruolo con un notevole bagaglio sulle spalle, non solo professionale, ma anche personale. Dopo l’intervento dovuto al tumore al pancreas, il talent rappresenta un nuovo inizio.

L’ultima volta di Fedez a X Factor

L’ultima volta che Fedez ha partecipato a X Factor come giudice era il 2018. In seguito è tornato nel talent come ospite. Nel corso di un Live del 2020, ad esempio, ha portato sul palco la canzone Bella storia, presentando anche il singolo Scena unita, a sostegno dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Chi ci sarà accanto a Federico Lucia? E’ ancora troppo presto per saperlo, ma sappiamo già che Emma Marrone non ci sarà.

La cantante, infatti, ha comunicato qualche giorno fa il suo addio a X Factor.