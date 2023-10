Fedez tornerà in Rai? L'ad Roberto Sergio: "Non è stato epurato"

Il rapper Fedez potrebbe avere la possibilità di tornare Rai, ma sarà necessario definire alcune questioni. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio che durante l’evento “Ceo for life” ha fatto chiarezza sull’eventuale presenza dell’artista sui canali della televisione di Stato. La risposta data dall’AD di Rai è stata di apertura, tanto da avere precisato a tale proposito: “Fedez non è un epurato, è una persona che avrà spazio in Rai anche in futuro”.

Fedez Rai, Roberto Sergio sul rapper: “Il suo è un caso particolare”

L’amministratore delegato della Rai è tornato poi sulla notizia della mancata partecipazione di Fedez a “Belve”. Ha ribadito che il caso dell’artista sarebbe particolare “nel senso che la notizia di Fedez che non partecipa a ‘Belve’ viene ufficializzata non quando la cosa accade ovvero dieci giorni prima del suo ricovero, ma casualmente durante il suo ricovero. Purtroppo, quando si tratta di Rai, c’è sempre la volontà o la tendenza a voler strumentalizzare con artifizi particolari le scelte che vengono fatte”.

“Non c’è volontà di chiudere con lui”

Non ultimo Roberto Sergio ha messo in evidenza che in merito ad

eventuali partecipazioni future di Fedez in Rai ci saranno alcuni aspetti da risolvere: “Nel momento in cui non sono stati definiti alcuni rapporti e Fedez proviene da un Primo Maggio in cui ci sono state contestazioni e querele tuttora in itinere e dalle vicende del Festival di Sanremo dove sinceramente, almeno per alcuni aspetti, la sua presenza non ha brillato, il caso deve essere prima risolto e poi, quando lo sarà, tornerà a essere uno dei tanti che parteciperà ai programmi della Rai. Non c’è una volontà di chiudere con lui e mi dispiace che la cosa sia stata collegata ai suoi problemi di salute e mi auguro di poterlo ascoltare e incontrare”.