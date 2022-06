Fedez, un altro piccione incastrato in balcone: la reazione del rapper

Fedez ha ironizzato via social dopo che un secondo piccione si è incastrato nel suo terrazzo a CityLife.

Per la seconda volta Fedez si è trovato a fare i conti con un piccione rimasto incastrato nel suo lussuoso terrazzo a CityLife.

Fedez: il piccione incastrato

Ancora una volta Fedez ha divertito i suoi fan dei social mostrandosi mentre era alle prese con un piccione rimasto incastrato nel suo balcone.

Questa volta il rapper ha chiamato immediatamente i soccorsi dell’Enpa e ha mostrato il volontario che ha salvato il piccione e lo ha portato in salvo. “Non ci posso credere, c’è un altro piccione incastrato”, ha detto il rapper nelle sue stories, e a seguire, salutando il volontario dell’Enpa: “Ciao al prossimo piccione…. battuta orribile”.

Fedez sgridato dalla madre

Nei giorni scorsi il rapper è stato sgridato da sua madre Tatiana dopo che si è mostrato in una diretta social mentre sorseggiava qualcosa contenuto nel bicchiere di suo figlio Leone.

Secondo la madre del rapper si sarebbe trattato di qualche alcolico. “Non bere c***”, ha scritto la donna nei commenti alla diretta social. Il rapper si è operato solo alcuni mesi fa per un tumore neuroendocrino del pancreas e i medici gli hanno ordinato di non assumere alcolici.

Fedez ha dichiarato che fortunatamente dopo l’intervento le sue condizioni sarebbero buone e l’esame istologico ha rivelato che non avrebbe micrometastasi: “L’operazione è andata bene, il tumore è stato preso in tempo e al 90% va tutto bene.

Mi sono stati rimossi cistifellea, duodeno, una parte di pancreas e di intestino. Dall’esame istologico si è visto che non ci sono micro metastasi, motivo per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Sono molto fortunato”, ha ammesso il rapper.