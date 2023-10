Da quasi dieci giorni Fedez è ricoverato all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il rapper è stato sottoposto a due interventi d’urgenza, ma finalmente arrivano buone notizie: le dimissioni potrebbero avvenire già oggi.

Fedez verso le dimissioni: dovrebbe tornare a casa oggi

Sono stati giorni complicati per Fedez che, dopo un malore, è stato operato d’urgenza presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Milano. Due ulcere gli hanno causato un’emorragia interna e dopo l’intervento ha avuto bisogno di due trasfusioni. A distanza di un paio di giorni, il rapper è finito nuovamente sotto i ferri a causa di un sanguinamento interno. Anche in questo caso, è stata necessaria una trasfusione. Finalmente, però, arrivano buone notizie: le dimissioni sono vicine, forse già oggi.

L’indiscrezione sulle dimissioni di Fedez

Stando a quanto riporta l’Adnkronos Salute, Fedez starebbe molto meglio, per cui i medici avrebbero deciso di concedergli le dimissioni. Considerando che i risultati degli ultimi esami sono incoraggianti, il rapper potrebbe lasciare il reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica e tornare a casa già da oggi.

Fedez è in via di guarigione

Anche se la notizia delle dimissioni è solo un’indiscrezione, sembra che le condizioni di salute di Fedez siano nettamente migliorate. Il rapper è in via di guarigione e i fan non possono che esserne contenti.