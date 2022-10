Fedez condivide con i fan la prima visita di controllo dopo il tumore: i risultati sono entusiasmanti.

Dopo il tumore che l’ha colpito mesi fa, Fedez ha condiviso con i fan la prima visita di controllo. I risultati della risonanza magnetica sono entusiasmanti e il rapper è grato alla vita: “Tutto bene“.

Tramite il suo profilo Instagram, Fedez ha annunciato ai fan la prima visita di controllo dopo il tumore che l’ha colpito mesi fa. Il rapper ha dovuto fare i conti con un cancro “molto raro, che colpisce forse una persona su un milione“. A distanza di qualche tempo dall’intervento, Federico Lucia ha dichiarato:

Risultati alla mano, Fedez ha esclamato:

La visita di controllo dopo il tumore è andata bene e Federico non può che essere grato alla vita.

La risonanza magnetica, anche se il rapper non la ama particolarmente, era necessaria e fortunatamente ha dato esito positivo. Il marito di Chiara Ferragni ha tirato un grosso respiro di sollievo.

Fedez è stato operato per la rimozione di un tumore neuroendocrino al pancreas. Si tratta di un cancro raro, lo stesso che ha colpito Steve Jobs. Dopo l’intervento, Federico aveva dichiarato:

“Mi ritengo molto fortunato. Il tumore non ha preso i linfonodi. Al 90% va tutto bene, devo solo recuperare, perché mi sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo d’intestino. (…) Non avevo micro metastasi. La fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire ‘tanto cu*o’….”.