Fedez ha confessato che il suo sogno sarebbe quello di avere altri figli insieme a sua moglie Chiara Ferragni.

Dopo la malattia affrontata nei mesi scorsi Fedez ha rivelato che il suo sogno sarebbe quello di avere altri figli insieme a sua moglie Chiara Ferragni.

Fedez: il terzo figlio

Dopo l’arrivo dei piccoli Leone e Vittoria e dopo aver affrontato la difficile operazione per l’asportazione di un tumore al pancreas, Fedez ha rivelato che il suo sogno attualmente sarebbe quello di avere altri figli.

Il rapper è motlo legato alla sua famiglia e la sua principale preoccupazione, quando è stato male, è stata che i figli non lo avrebbero ricordato. A Vanity Fair il rapper ha confessato: “Come mi vedo fra 10 anni? Vediamo. Avrò 42 anni e farò ancora quello che faccio oggi. Però vorrei altri figli, di sicuro almeno un altro. E poi mi piacerebbe che la maturità mi portasse ancora più serenità”.

Quanto al suo legame con Vittoria e Leone, il rapper ha dichiarato: “Vittoria è atipica.

Mi ripetevano: vedrai come sarà legata al papà. In realtà è indipendente, al momento non ha un attaccamento preciso a qualcuno. Sono io ad avere un attaccamento speciale a lei. Anche a Leone, ovvio. Con mia figlia, però, sento proprio il bisogno, il desiderio di respirarla”. […] Non ho nemmeno 33 anni, ho i capelli bianchi, due figli e un tumore alle spalle. Posso dire che ho vissuto abbastanza vite per ritenermi diversamente giovane”.

In tanti tra i suoi fan si chiedono quando lui e Chiara Ferragni allargheranno ulteriormente la famiglia e non vedono l’ora di saperne di più in merito alla vicenda. Per il momento la coppia si appresta a cambiare casa (in autunno dovrebbero traslocare nell’appartamento da loro acquistato a CityLife).