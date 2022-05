Fedor, il prof soldato che tiene lezione dalle trincee in Donbass

La doppia missione di Fedor Shandor , il prof soldato che tiene lezione dalle trincee in Donbass: difendere il suo paese e formare giovani menti

Dall’Ucraina in guerra arriva la storia di Fedor Shandor, il prof soldato che tiene lezione dalle trincee in Donbass. Il docente si è arruolato ed ha imbracciato il mitra ma ha portato con sé libri e registro. Perciò Fedor in trincea rappresenta uno spettacolo davvero atipico: mitra, elmetto, tuta mimetica, poi penna e telefonino per fare lezione in dad.

Il docente dell’Università di Uzhhorod è un soldato fin dal primo giorno di guerra, tuttavia due volte alla settimana si allontana dal fronte, apre i collegamenti e tiene lezione.

Il prof soldato che tiene lezione in trincea

La vicenda di Shandor è diventata virale dopo che era stato fotografato da un suo commilitone durante una lezione e nel mezzo di una pausa dei combattimenti. Ha detto Shandor ai media: “Mi sono arruolato nell’esercito da 70 giorni.

Sono andato all’ufficio di registrazione e arruolamento militare subito dopo il 24 febbraio, ma non ho rinunciato alle lezioni con i miei studenti: non ne abbiamo saltata neppure una”.

Di notte incursore, di giorno docente

Il docente presta servizio di difesa di notte, così di giorno, ogni lunedì e martedì alle 8.00 del mattino, ripone l’arma di ferro con cui combatte la Russia di Putin e imbraccia “l’arma” più potente e bella, la cultura e la sua diffusione.

E in caso di attacco durante le lezioni? “Se ci sono esplosioni da qualche parte in sottofondo, non influiscono sulle lezioni. Il suono è come quello di un trattore che guida nelle vicinanze”.