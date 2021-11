Fedriga: agroalimentare asset fondamentale per territorio

Milano, 10 nov. (askanews) – “Noi abbiamo deciso, appena sono arrivato in Regione, di portare la promozione dell agroalimentare dentro al promoturismo perché pensiamo sia un asset fondamentale per la promozione del territorio. Soprattuto considerando il Friuli Venezia Giulia che ha sia produzioni importanti come il San Daniele, sia piccole produzioni che sono un valore aggiunto enorme.

Soprattutto in questo momento dove il turismo slow sta acquisendo sempre più spazio a livello internazionale, l’agroalimentare tipico e anche di nicchia può diventare un valore aggiunto enorme per attrarre turisti e far sì che questi prodotti rappresentino sempre più una ricchezza, per il nostro territorio, anche di tipo economico e non soltanto culturale come lo è già”.

Così il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo ieri sera alla tavola rotonda organizzata dal Consorzio del prosciutto di San Daniele per il 60mo dalla sua costituzione, nel castello di Susans.