Fedriga: 'Attrarre investimenti esteri, sosteniamo candidatura a Expo Roma 2030'

Roma, 25 gen.

(Adnkronos) – “Per rendere più attrattivo il nostro Paese agli investitori esteri serve anche la condivisione degli obiettivi strategici, creando la massima sinergia fra Stato, Regioni e tutto il sistema Paese”. Lo dichiara Massimiliano Fedriga a “Selecting Italy”, evento sull’attrazione degli investimenti esteri nel nostro Paese: “Gli ecosistemi territoriali e la governance per l’attrazione investimenti esteri” (Trieste 24/25 gennaio 2023), promosso dalla Conferenza delle Regioni in collaborazione quest’anno con la Regione Friuli Venezia Giulia.

“Nei lavori di “Selecting Italy” è stato sottolineato come gli investimenti diretti esteri rappresentino un volano importante per la crescita economica e occupazionale e lo sviluppo sociale. Occorre, pertanto, cogliere tutte le opportunità che si presentano e fare squadra. Quindi sosteniamo con forza la candidatura a Expo Roma 2030 e insieme cogliamo l’occasione di una vetrina mondiale per la nostra economia. E’ chiaro che l’Expo permetterebbe una maggiore attrazione degli investimenti esteri, evidenziando le eccellenze della nostra manifattura.

Si rafforza anche in questo modo concreto la governance tra istituzioni e sistemi imprenditoriali, condividendo gli obiettivi e creando così migliori rapporti di collaborazione”.