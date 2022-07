Fedriga: maggioranza senza senso di responsabilità è un problema

Ravenna, 14 lug. (askanews) – “Un governo che vive una crisi e una maggioranza che non ha il senso di responsabilità per affrontare questa crisi sicuramente rappresenta un problema per il paese”. Lo ha detto il presidente Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a margine dell’Assemblea nazionale delle Province a Ravenna.

“E’ una posizione assolutamente estemporanea quella del Movimento 5 stelle di non votare la fiducia al governo di cui fa parte in un ramo del parlamento – ha detto Fedriga -.

Si apre una crisi politica. Adesso spetterà al presidente del Consiglio fare le scelte e al presidente della Repubblica compiere gli atti conseguenti”.

“Siamo di fronte a una crisi internazionale, a una forte difficoltà dei cittadini e delle imprese ad affrontare il rincaro di energia, materie prime e siamo di fronte a una pandemia ancora in essere – ha aggiunto il governatore -. Un governo che vive una crisi e una maggioranza che non ha il senso di responsabilità per affrontare questa crisi sicuramente rappresenta un problema per il paese”.