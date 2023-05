Fedriga: velocizzare le azioni contro il rischio idrogeologico

Roma, 18 mag. (askanews) – “Inizia un confronto spero positivo erapido per quanto riguarda soprattutto il Fondo di sviluppo e coesione e il Pnrr. Su questo mi auguro che possa esserci un importante coinvolgimento dei territori e delle regioni perché il successo del paese deve passare attraverso una forte collaborazione istituzionale”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della conferenza delle volte Regioni e delle province autonome, Massimiliano Fedriga.

Poi ha parlato dell’emegenza maltempo: “Su questo voglio esprimere totale solidarietà all’Emilia-Romagna e alle Marche, in primis a Bonaccini per quanto riguarda l’Emilia-Romagna che sta vivendo una situazione drammatica. Su questo noi dobbiamo fare una seria riflessione sicuramente per affrontare l’emergenza. Devo ringraziare tutte le regioni, anche il Friuli Venezia Giulia che è la mia, che ha fatto partire subito gli aiuti. Ma dobbiamo anche capire come velocizzare e semplificare tutte le azioni per contrastare e semplificare le azioni per il contrasto al rischio idrogeologico”.