Grande Fratello 3, Fedro: la nuova vita dell’ex concorrente

Fedro Francioni, ex concorrente del Grande Fratello 3, oggi fa lo speaker in radio ed è diventato padre: ecco come è cambiata la sua vita

Sono passati ben diciassette anni dal momento in cui abbandonò la Casa del Grande Fratello 3. Ecco com’è cambiata oggi la vita di Fedro Francioni, ex concorrente dell’edizione 2003. Il giovane era anche il preferito dalla Gialappa’s. Oggi fa lo speaker in radio ed è padre del piccolo Gianfilippo.

Sono trascorsi anni dalle prime quanto indimenticabili edizioni del Grande Fratello. Oggi che il reality è molto cambiato, con la versione standard sostituita da quella Vip, ci sono ancora molti ex concorrenti rimasti nel cuore dei telespettatori. Molti tra i partecipanti alle edizioni dei primi anni sono infatti ancora ricordati, rispetto invece a tanti altri delle edizioni più recenti. Rispetto ai più anziani, il pubblico nutre ancora delle grosse curiosità.

Fedro: perché abbandonò il GF

Tra questi vi è sicuramente Fedro Francioni, concorrente originario di Terni che divenne anche il preferito della Gialappa’s Band. Era il 2003 quando Francioni superò le porte della Casa di Cinecittà. A condurre il reality era ancora Barbara d’Urso, che lo presentò come uno dei concorrenti caratterizzati dalla simpatia. Fedro dovette però abbandonare la casa prima del previsto a causa di un lutto in famiglia che lo costrinse a lasciare il gioco.

Da quel momento, ha fatto sporadiche apparizioni tv, delle quali l’ultima risale al 2011 con Uman Take Control. Dopo di ciò, non è mai più tornato sul piccolo schermo. Ma che cosa fa oggi Fedro?

Fedro Francioni oggi

L’ex gieffino è riuscito a fare propria l’esperienza accumulata in tv ed è rimasto a lavorare nell’ambiente dello spettacolo. Oggi ha 50 anni e lavora come speaker radiofonico per Radio Piterpan, un’attività che lo riempie di vere soddisfazioni.

Più maturo e consapevole rispetto a quando era solo un ragazzo, Fedro non si dedica molto alla cura dei social network. Ma in ogni caso si diverte a postare ogni tanto degli scatti fotografici realizzati nel corso delle sue giornate.

Oggi il vero punto focale della vita di Fedro è però il piccolo Gianfilippo, suo figlio, nato nel 2016. Sono poche le immagini che Fedro ha condiviso del bambino online. Nessuna di queste, poi, lo mostra accanto alla madre del piccolo. Da anni, infatti, Francioni vive una storia d’amore con una fidanzata misteriosa. Di lei non ha mai voluto rivelare l’identità. Fedro lavora in radio da sei anni. Sotto il profilo strettamente fisico non sembrerebbe particolarmente cambiato rispetto a quando lo abbiamo visto al reality. Barba e capelli folti e scuri sono rimasti ancora gli stessi. Così come la stazza imponente, che lo resero così tanto caro al pubblico a casa.